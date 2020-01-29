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2020 Schengen vize ücreti ne kadar?

DÜNYA HABERLERİ  | 29.01.2020 16:40 | Son Güncelleme

Schengen vize başvuru ücreti 2 Şubat 2020 itibariyle 60 eurodan 80 euroya yükseltildi. Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine yapılacak zammı geçtiğimiz haziran ayında onaylamıştı.

2020 Schengen vize ücreti ne kadar?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan duyuruda yeni vize kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücretinin 2 Şubat 2020 itibariyle 60 avrodan 80 avroya yükseltildiği belirtildi.

Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine yapılacak zammı geçtiğimiz haziran ayında onaylamıştı.

TÜRSAB'ın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Euro tahsil edileceğini ve başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına Euro olarak tahsil edilmektedir"

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Anahtar Kelimeler:
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği, Schengen vize başvuru, zam,

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