2020 Schengen vize ücreti ne kadar?

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği'nden (TÜRSAB) yapılan duyuruda yeni vize kanunu gereğince, Schengen vize başvuru ücretinin 2 Şubat 2020 itibariyle 60 avrodan 80 avroya yükseltildiği belirtildi.

Avrupa Birliği Konseyi, vize başvuru ücretlerine yapılacak zammı geçtiğimiz haziran ayında onaylamıştı.

TÜRSAB'ın duyurusunda şu ifadelere yer verildi:

"2 Şubat 2020 tarihi itibariyle şubelerimiz tarafından 80 Euro tahsil edileceğini ve başvuru sırasında vize ücretinin tam ve hazır getirilmesi rica olunur. Vize ücreti, vize işlemleri karşılığında dış temsilcilikler (Konsolosluk/Elçilik) adına Euro olarak tahsil edilmektedir"

