2021 dünyanın en zenginleri listesi yayınlandı: İlk sırada Elon Musk var!

Hurun Report tarafından yayımlanan 2021 Zenginler Listesi'nde Çin zirvede yer aldı. Geçtiğimiz yıl yayımlanan listeye 259 milyarderin daha eklendiği Çin'de, bu yıl bin 58 milyarderin yaşadığı tespit edildi. Çin dünyada en fazla milyardere ev sahipliği yapan ülke oldu.

ÜÇÜNCÜ SIRADA HİNDİSTAN VAR

Çin'in hemen arkasından ise 2. sırada 696 milyarder ile ABD, 3. sırada ise 177 milyarder ile Hindistan yer alıyor. Listenin geri kalanında ise 141 milyarder ile Almanya, 134 milyarder ile İngiltere, 100 milyarder ile İsviçre ve 85 milyarder ile Rusya yer aldı.

2 BİN 312 MİLYARDER SERVETLERİNİ ARTIRDI

Dünya genelinde geçtiğimiz yıl 610 yeni milyarder tespit edilirken, geçen yıldan bu yana 2 bin 312 milyarder servetlerini artırdı. Listede ek olarak geçen yıl 32 milyarder öldüğü ve 282 milyarderin ise servetlerinde değişiklik yaşamadığı kaydedildi.

Hurun Report Başkanı Rupert Hoogewerf yaptığı açıklamada, ABD ile ticaret savaşına rağmen yeni milyarderlerin 259'unun komünist ülkeden çıkmasına dikkat çekerek, bu sayının dünyanın geri kalanının toplamından daha fazla olduğunu belirtti. ABD'de son 5 yılda tespit edilen 160 milyardere karşılık Çin’de aynı süreçte 490 yeni milyarder tespit edildiğini belirten Hoogewerf, bu durumu, "Servet oluşturma Asya'ya taşınıyor" dedi.