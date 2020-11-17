FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. 25 yılda ilk kez yaşandı! İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar

25 yılda ilk kez yaşandı! İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2020 14:00 | Son Güncelleme

İngiliz hava yolu şirketi EasyJet, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 25 yıllık tarihinde ilk kez zarar ettiğini bildirdi. EasyJet bünyesinde yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor. İngiliz hava yolu şirketi, mayıs ayında 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

25 yılda ilk kez yaşandı! İngiliz hava yolu şirketi EasyJet'ten tarihi zarar

Hava yolu şirketinden yapılan açıklamada, EasyJet’in eylül ayı sonu itibariyle yıllık 1,27 milyar sterlin zarar ettiği kaydedildi.

Bir önceki dönemde toplam yıllık karı 430 milyon sterlin seviyesinde olan şirket, gelecek yıl planlanan uçuşlarının ancak yüzde 25’ini yapabileceğini bildirdi.

Öte yandan EasyJet’in açıklamasında son günlerde Kovid-19’a yönelik aşı çalışmalarına ilişkin olumlu haberler nedeniyle uçak bileti satışlarında yüzde 50 seviyesinde artış olduğu belirtildi.

Şirketin mali verilerine ilişkin değerlendirmede bulunan EasyJet Üst Yöneticisi Johan Lundgren, mevcut ivmeyi artırarak sürdürmeleri durumunda ek likiditeye ihtiyaç duymayacaklarını söyledi.

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Lungren, son dönemde olumlu haberleri gelen aşı çalışmalarının hava yolu şirketlerini olumlu etkileyeceğini belirtti.

Lundgren, “Aşı çalışmaları sektör için iyi haber. Toparlamada bunun kritik rol oynayacağını biliyoruz. İnsanların seyahat etmek istediklerini biliyoruz. Örneğin, geçen pazartesi aşı haberinin hemen ardından bilet satışlarımız yüzde 50’ye yakın artış kaydetti.” şeklinde konuştu.

İngiliz hava yolu şirketi, mayıs ayında 4 bin 500 kişinin işten çıkarılmasının planlandığını bildirmişti.

EasyJet bünyesinde yaklaşık 15 bin kişi istihdam ediliyor.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı Yükü çekemeyen ata eziyet! Böyle kırbaçladı
Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacakBundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak
İşte güncel altın fiyatları!İşte güncel altın fiyatları!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
İstanbul'da yeni koronavirüs yasakları!
Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı
Pompeo: ABD ve Avrupa Türkiye'yi ortak ele almalı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
Vergi ve prim borcu yapılandırması Resmi Gazete'de yayımlandı
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
2021'de dolar fiyatları ne olacak?
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Uzmandan 19 Kasım sonrası altın tahmini!
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Araç sahipleri dikkat! İndirim geldi
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2021'de altın fiyatları ne olacak? ABD’li yatırım bankası Goldman Sachs'tan altın tahmini
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Borcu olanlar dikkat! Yıl sonuna kadar başvurun
Altın güne düşüşle başladı...
Altın güne düşüşle başladı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan, Berat Albayrak'ın görevden affı sonrası ilk açıklama
Okuyucu Yorumları 2 yorum
25 Yıl kar etmişsin sesin çıkmıyor. bir sene zarar etmişsin veryansın edip faturayi işçiye kesiyorsun. süper
herşeyin hayırlısı olsun
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
BBVA ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı
BBVA ABD'deki yan kuruluşunu 11,6 milyar dolara sattı
Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak
Bundesbank: Alman ekonomisi ikinci dalgada duraklayacak ya da daralacak
AB üçüncü çeyrekte yüzde 11,6 büyüdü
AB üçüncü çeyrekte yüzde 11,6 büyüdü
Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
Piyasalar yoğun veri gündemine odaklandı
IATA: Kovid-19 salgını nedeniyle havacılık sektöründe 4,8 milyon kişi işini kaybedebilir
'4,8 milyon kişi işini kaybedebilir'
Moody’s’ten 2021 öngörüsü
Moody’s’ten 2021 öngörüsü

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.