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31 yıllık petrol sızıntısı davası: Shell 110 milyon dolar tazminat ödeyecek

13.08.2021 09:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Abuja Yüksek Mahkemesi, petrol şirketi Shell'in Nijerya'daki petrol sızıntı davasında Niger Delta'nın Ogoni halkına 110 milyon dolar (45,9 milyar naira) tazminat ödemesine karar verdi. Öte yandan Shell'in avukatı Aham Ejelamo, mahkemeye ödeme yapacağını bildirdi.

31 yıllık petrol sızıntısı davası: Shell 110 milyon dolar tazminat ödeyecek

Petrol şirketi Shell, Nijerya'da 31 yıllık petrol sızıntısı davasında Ogoni halkına 110 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etti.

Bu kararı veren Yargıç Ahmed Muhammed, paranın 21 gün içinde ödenmesi gerektiğini belirtti.

Shell'in avukatı Aham Ejelamo, mahkemeye müvekkilinin paranın ödemeyi yapmayı kabul ettiğini bildirdi.

31 YIL SÜREN DAVA SONUÇLANDI

Ogoni halkı ile Shell arasındaki dava yaklaşık 31 yıldır sürüyor.

Nijer deltasında 1958'den beri faaliyet gösteren Shell'in hasarlı petrol boru hatlarından ve kuyularından her yıl tonlarca petrol sızdığı belirtiliyor.

Birleşmiş Milletlerin 2011'de, Nijerya'nın güneyinde 2008 ve 2009'da meydana gelen petrol sızıntısı nedeniyle büyük çapta kirlilik oluştuğu ve izlerin bölgeden silinmesinin 30 yıl alabileceğini ortaya koyan raporundan sonra Shell sızıntıyı temizlediklerini açıklamıştı.

Shell ocak ayında, 2008 ve 2009'da neden olduğu iki petrol sızıntısı için 84 milyon dolar tazminat ödemeyi kabul etmiş ve kirlenen Bogo Nehri'ni temizleyeceğini bildirmişti.

Afrika'nın en büyük, dünyanın 7. büyük ham petrol ihracatçısı olan Nijerya'daki Ogoni halkı 1993'te Shell'in bölgeden çıkması için protestolar düzenlemişti.

Kaynak: AA

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Anahtar Kelimeler:
Nijerya
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