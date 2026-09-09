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6 ülkeye tek vizeyle girilecek: Schengen modeli

Körfez'de 6 ülke, birleşik turist vizesinin yakında hayata geçirileceğini açıkladı. Uygulamanın hayata geçmesiyle beraber uluslararası ziyaretçilerin 6 Körfez ülkesinde tek vizeyle seyahat edebilmesinin beklendiği aktarıldı.

6 ülkeye tek vizeyle girilecek: Schengen modeli
Hande Dağ

Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) birleşik turist vizesinin uygulamaya alınmasına yaklaşıldığı ve uluslararası ziyaretçilerin tek bir izinle altı Körfez ülkesinde seyahat edebilmesinin beklendiği kaydedildi.

6 ülkeye tek vizeyle girilecek: Schengen modeli 1

CNBC-e'nin Aviation Business ME'nin haberinden aktardığına göre, KİK Genel Sekreteri Casem Muhammed el-Budeyvi, uzun süredir beklenen birleşik vize uygulamasının "yakında hayata geçirileceğini" söyledi.

El-Budeyvi, 6 Eylül'de Riyad'da düzenlenen Security and History Dialogue 2026 etkinliğinde yaptığı açıklamada, söz konusu vizenin uluslararası ziyaretçilerin KİK üyesi 6 ülke arasında seyahat etmesini kolaylaştıracağını belirtti.

6 ülkeye tek vizeyle girilecek: Schengen modeli 2

6 ÜLKE TEK VİZEDE BİRLEŞİYOR

Uygulamanın başlangıcına dair kesin bir tarih açıklanmadı. Vizenin ücreti, geçerlilik süresi ve başvuru süreci gibi detayların da henüz duyurulmadığı kaydedildi.

6 ülkeye tek vizeyle girilecek: Schengen modeli 3

"KİK Büyük Turist Vizesi" olarak adlandırılan uygulamanın, Avrupa'daki Schengen sistemine benzer bir şekilde Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Suudi Arabistan, Bahreyn, Katar, Umman ve Kuveyt'i tek bir vize düzenlemesi kapsamında kapsaması beklentiler arasında. Projenin altı üye ülke arasında seyahat eden uluslararası ziyaretçileri hedeflediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Vize
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