82 bin liralık telefonu sadece 393 liraya aldı! Şeytanın aklına gelmez

Antalya'da bir kişi cep telefonunu internetten satışa çıkardı. İstanbul'dan bir alıcı aradığı telefonla pazarlık yaptı anlaştı ancak karşısındaki kişinin dolandırıcı olduğunun farkında bile değildi. Her ne kadar satıcı telefonunu akrabasına gönderip teslim ettirmeye çalışsa da dolandırıcının planını bozamadı ve 82 bin liralık telefonu 393 liraya satmış oldu. İşte adım adım o şeytani tuzak...

Ekol TV'de yer alan habere göre; konuyla ilgili konuşan avukat Kadriye Güçlü Sakarya "Bu çok büyük bir dolandırma yöntemi. Buna vatandaşların çok dikkat etmesi lazım" dedi.

Bir vatandaş satılık telefon ilanı verdi, kısa süre içinde alıcı buldu. Satıcı telefonu göndermek için arayan kişiden kapora istedi. Alıcı da 82 bin liralık telefon karşılığında kargo masrafı için 393 lira kapora yolladı. Satıcı dolandırılmamak için telefonu Antalya'dan İstanbul'a kuzenine gönderdi. Kendince önlem aldı ama karşısındakinin kurduğu tuzağın farkına varamadı.

Dolandırıcı telefon satıcısına kargoya verdiğini görmem için bana kargo takip numarasını gönderir misin dedi. Satıcı da numarayı karşı tarafla paylaştı. Ardından dolandırıcı kargoyu adım adım takip etti. Dolandırıcı kargocuyu ara sokakta buldu. Sonra da kargo aracına doğru yürüdüler. Güvenlik kamerası da o anları saniye saniye kaydetti.

Dolandırıcı telefonu satan kişinin kuzenini kargocu gibi farklı bir numaradan aradı. Ardından telefonu teslim etmek için kod istedi. Karşı taraf kodu paylaşınca dolandırıcı gerçek kargocudan paketi teslim aldı.

Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, "Gerçekten taşıma yaptığı kişi her kimse onun kimlik bilgilerini kontrol ederek veriyor olması lazımdı" ifadelerini kullandı.

Telefonu satan kişinin kuzenine kargonuz teslim edildi mesajı gelince çalıştığı firmanın danışma bölümüne gitti. Ancak kargonun orada olmadığını görünce konuyu araştırdı, ardından dolandırıldıklarını anladı. Avukat Kadriye Güçlü Sakarya, "Kargonun şöyle bir ihmali var; kod numarasını doğru veren kişinin doğru kişi olduğundan emin olması lazımdı. İki, adres olarak neresi tespit edildiyse o adrese teslim gerçekleşmesi lazımdı. Yolda karşılaşması, apartmanın önünde karşılaşması bu durumu değiştirmez. Kargo direkt burada sorumlu" şeklinde konuştu.

Mağdur tarafın zararını nasıl tahsil edebileceğiyle ilgili ise avukat Kadriye Güçlü Sakarya, "Kargonun sorumluluğuna karşı eğer varsa bir zararları kargo firmasını tabii ki şikayet yoluna gitmeliler. Şikayet dediğimiz burada eğer 100 bin liranın altında bir bedelse tüketici hakim heyetlerine gidecekler ya da doğrudan icra takibi başlatabilir" ifadelerini kullandı.