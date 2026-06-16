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AB'den hava yolu yolcu haklarına yeni düzenleme

Avrupa Birliği (AB) kurumları, hava yolu yolcularının geciken ve iptal edilen uçuşlarda tazminat alma hakkını koruyan, ücretsiz el bagajı uygulamasını sürdüren ve yolculara yeni güvenceler getiren düzenleme üzerinde uzlaşmaya vardı.

AB'den hava yolu yolcu haklarına yeni düzenleme

AB Konseyi, hava yolu yolcu hakları ve hava yolu şirketlerinin sorumluluklarına ilişkin kuralların güncellenmesi konusunda üye ülkeler ile Avrupa Parlamentosu (AP) temsilcileri arasında yürütülen müzakerelerde uzlaşıya varıldığını açıkladı.

AB den hava yolu yolcu haklarına yeni düzenleme 1

Açıklamada, 13 yıllık müzakerelerin ardından uzlaşılan yeni düzenlemenin yolcular için daha güçlü koruma sağlarken hava yolu şirketlerinin operasyonel gerçeklerini dikkate aldığı belirtildi.

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"TAZMİNAT ALMA HAKLARINI GÜÇLENDİRİP NETLEŞTİRİYOR"

AB hava yolu yolcu haklarının özellikle uçağa kabul edilmeme, gecikme veya iptal durumlarında yüksek düzeyde koruma sağladığına işaret edilen açıklamada, "Yeni anlaşma, yolcuların yardım alma ve alternatif güzergaha yönlendirilme hakları, zamanında bilgilendirilme hakkı ile iptal ve gecikme durumlarında tazminat alma haklarını güçlendirip netleştiriyor." ifadesi kullanıldı.

AB den hava yolu yolcu haklarına yeni düzenleme 2

Açıklamada, yeni kuralların yolcuların haklarını kullanmasını ve tazminat başvurularını kolaylaştıracağı aktarıldı.

Tazminata konu olabilecek bir gecikme yaşanması halinde, hava yolu şirketlerinin yolcuları varıştan sonraki 96 saat içinde elektronik ortamda bilgilendirmek zorunda olacağına işaret edilen açıklamada, şirketlerin ayrıca yolculara sahip oldukları haklar ve tazminat talebinin nasıl yapılacağı konusunda açık bilgi vereceği aktarıldı.

Açıklamada, "Hava yolu şirketleri tazminat başvurusunu aldıklarını derhal teyit edecek ve en geç 30 gün içinde ya tazminatı ödeyecek ya da talebin neden reddedildiğini açık şekilde gerekçelendirecek." değerlendirmesi yapıldı.

İptal ve gecikmelerde tazminat hakkı ve tutarları mevcut uygulamaya benzer şekilde korunacağına dikkat çekilen açıklamada, "Uçuşun varış noktasına 3 saatten fazla gecikmesi veya uçuşun kalkıştan 14 günden daha kısa süre kala iptal edilmesi halinde yolcular tazminat talebinde bulunabilecek." ifadesi yer aldı.

Açıklamada, 3 saat ve üzerindeki gecikmelerde yolcuların 1500 kilometre veya daha kısa uçuşlarda 250 avro, AB içindeki uçuşlar ile 1500-3 bin 500 kilometre arasındaki uçuşlarda 400 avro, diğer tüm uçuşlarda 600 avroya kadar tazminat alabilecekleri kaydedildi.

Aksaklık durumlarında yolcuların yardım alma haklarının da netleştirildiği belirtilen açıklamada, yolcuların her 2 saatlik bekleme süresinde içecek, 3 saat sonra yemek ve sonrasında her 5 saatte bir ek yemek, internet erişimi ve 2 telefon görüşmesi hakkına sahip olacağı bildirildi.

Açıklamada, bir veya daha fazla gece konaklama gerektiğinde, hava yolu şirketlerinin ücretsiz otel konaklaması ile havaalanı ve konaklama yeri arasındaki ulaşımı sağlamak zorunda olacakları, şirketlerin gerekli yardımı sunmaması halinde yolcuların kendi düzenlemelerini yapabilecekleri ve masrafların geri ödenmesini talep edebileceklerine dikkat çekildi.

Anlaşma kapsamında yolcunun gidiş uçuşunu kullanmaması nedeniyle dönüş uçuşuna alınmaması anlamına gelen "no-show" uygulamasının da yasaklandığı bildirilen açıklamada, fiyat şeffaflığını artırmak amacıyla bir adet el bagajı hakkını içeren bilet fiyatının rezervasyon sürecinin başında varsayılan olarak gösterileceği, böylece yolcuların farklı hava yolu şirketlerinin ücretlerini daha kolay karşılaştırabileceği ifade edildi.

AB den hava yolu yolcu haklarına yeni düzenleme 3

AİLELER ÜCRETSİZ YAN YANA OTURABİLECEK

Açıklamada, aileler ile hareket kabiliyeti kısıtlı yolcular ve refakatçilerin ek ücret ödemeden yan yana oturabilecekleri, ayrıca hamile yolcular, refakatsiz küçükler ve hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere yönelik "no-show" uygulamasının tamamen yasaklanacağı belirtildi.

ŞİRKETLE ÜCRETSİZ İLETİŞİM SAĞLANACAK

Yolcuların uçuş aksaklıkları durumunda hakları konusunda daha açık ve kapsamlı şekilde bilgilendirileceklerine dikkat çekilen açıklamada, "Hava yolu şirketleri yolculara kendileriyle iletişim kurabilecekleri en az bir ücretsiz ve etkili iletişim kanalı sunmak zorunda olacak." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, uçuşun iptal edilmesi veya makul gerekçeler dışında uçağa kabul edilmeme durumunda, mümkün olan en kısa sürede alternatif ulaşım seçeneğini tercih eden yolculara 3 saat içinde alternatif bir güzergah sunulması gerekeceği kaydedildi.

Alternatif ulaşımın hava yolu şirketinin masrafıyla ve benzer seyahat koşulları altında sunulacağına işaret edilen açıklamada, doğrudan uçuş rezervasyonu yapan bir yolcunun çok sayıda aktarmalı uçuşa yönlendirilemeyeceğinin altı çizildi.

AB den hava yolu yolcu haklarına yeni düzenleme 4

Açıklamada, "Şirketin 3 saat içinde alternatif ulaşım sunmaması halinde yolcular kendi ulaşımlarını organize edebilecek ve orijinal bilet fiyatının yüzde 400'üne kadar geri ödeme talep edebilecek." ifadesi yer aldı.

Hava yolu şirketlerinin kontrolü dışında gelişen ve faaliyetlerinin normal işleyişiyle bağlantılı olmayan "olağanüstü durumlar" kavramının daha açık şekilde tanımlandığı aktarılan açıklamada, "Olağanüstü durumların geçerli olduğu hallerde hava yolu şirketlerinin mali tazminat ödemesi gerekmeyebilecek." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, kuralların, AB içinde gerçekleştirilen tüm uçuşlar ile AB merkezli hava yolu şirketlerinin AB dışındaki ülkelerden AB'ye yaptığı uçuşlar ve AB'den AB dışındaki ülkelere düzenlenen tüm uçuşlar için uygulanacağı bilgisi verildi.

AB'de hava yolu yolcu hakları ilk kez 2004 yılında yürürlüğe girmişti. AB Komisyonu, kurallardaki belirsizlikleri gidermek amacıyla 2013 yılında revizyon önerisinde bulunmuştu. Üye ülkeler ile AP arasındaki müzakereler 13 yıldır devam ediyordu.

Yeni düzenleme AP ve AB Konseyi tarafından resmen onaylandıktan sonra yürürlüğe girecek.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa Birliği uçuş yolcu
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