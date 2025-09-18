FİNANS

AB, Hindistan ile ticaret anlaşması yapmayı planlıyor

AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, yeni ticaret anlaşmaları ile Avrupa'nın ticaret ağına genişleyeceklerini duyurdu.

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, birliğin yeni ortaklıklarla ticaret ağını genişleteceğini söyledi.

Hindistan ile yıl sonuna kadar ticaret anlaşması yapmak istediklerini belirtti.

Berlin'de Almanya'nın önde gelen iş ve sanayi derneklerinin düzenlediği toplantıda konuştukları arasındaydı.

Avrupa’nın rekabet gücünün işletmeler, ticari faaliyetler ve istihdam açısından büyük önem taşıdığını anlattı.

“Barışı ve özgürlüğü ancak ekonomik gücümüzü artırarak koruyabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Von der Leyen, AB'nin kritik ham maddeler, savunma ve enerji alanlarında dışa bağımlı olmaması gerektiğini vurguladı.

“İhracat gücü olan Almanya için açık pazarlar hayati önem taşıyor.” dedi.

Jeopolitik gerilimlerin, Çin'in ihracat kontrollerinin ve ticaret savaşları tehditinin belirsizliği artırdığını belirtti.

Bu durumun tüm üretim hatlarını baskı altına aldığını aktardı.

ABD ile ticaret anlaşması ile ilgili olarak, “Şirketlerimizin pazara erişimini sürdürmesi bizim için çok önemli.” dedi.

Anlaşmaya varılan yüzde 15'lik gümrük vergisi üst sınırının, şirketleri rekabetçi bir konuma getireceğini ifade etti.

Ancak, ticaretlerinin yüzde 80'inin ABD dışındaki ülkelerle gerçekleştiğini de hatırlatmayı ihmal etmedi.

“Dünya çapında ticaret ortaklıkları ağımızı genişletiyoruz.” dedi.

Son aylarda Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay'ı içeren Güney Ortak Pazarı (MERCOSUR), Meksika ve İsviçre ile başarılı anlaşmalar imzaladıklarını belirtti.

Bu yıl Hindistan ile de anlaşma imzalamak istediklerini vurguladı.

Güney Afrika, Malezya ve Birleşik Arap Emirlikleri ile görüşmelerin devam ettiğini açıkladı.

Sırada başka ülkeler olduğunu da ekledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

