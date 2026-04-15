AB, Katar ve Körfez ülkeleriyle stratejik ilişkileri güçlendirecek

Costa, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Orta Doğu'daki durumu yatıştırmaya yönelik çabaları ele aldıklarına işaret eden Costa, önceliklerinin bölgede sürdürülebilir barışa giden yolu açabilecek daha istikrarlı ve kalıcı bir ateşkes için çalışmak ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak olduğunu ifade etti.

Costa, "AB, özellikle enerji güvenliği, ticaret ve yatırımlar ile insani işbirliği alanlarında Katar ve Körfez ortaklarıyla stratejik bağlarını güçlendirmeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.

