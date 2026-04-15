AB, Katar ve Körfez ülkeleriyle stratejik ilişkileri güçlendirecek

Costa, Katar Emiri ile görüşmesinde kalıcı ateşkes ve Hürmüz'de seyrüsefer özgürlüğünü ele aldı; AB’nin bölgeyle stratejik bağları güçlendirme mesajı verdi.

Costa, Doha'da Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüşmesinin ardından ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşımda bulundu.

Orta Doğu'daki durumu yatıştırmaya yönelik çabaları ele aldıklarına işaret eden Costa, önceliklerinin bölgede sürdürülebilir barışa giden yolu açabilecek daha istikrarlı ve kalıcı bir ateşkes için çalışmak ve Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer özgürlüğünü yeniden sağlamak olduğunu ifade etti.

Costa, "AB, özellikle enerji güvenliği, ticaret ve yatırımlar ile insani işbirliği alanlarında Katar ve Körfez ortaklarıyla stratejik bağlarını güçlendirmeye kararlıdır." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Begüm Özkaynak tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Pamuk fiyatları küresel ekonomide yavaşlama beklentisine rağmen yükselişini sürdürüyorPamuk fiyatları küresel ekonomide yavaşlama beklentisine rağmen yükselişini sürdürüyor
Ifo: Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki belirsizliği derinleştiriyorIfo: Orta Doğu'daki gerilim Alman ekonomisindeki belirsizliği derinleştiriyor

En Çok Okunan Haberler
9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

9 ilde çok sayıda gözaltı! Asker, polis, öğretmen, hemşire...

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Cesedi önce gömmüşler sonra çıkarıp yer değiştirmişler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Şampiyonlar Ligi'nde tarihi gece! İki dev elendi, yarı finale yükseldiler!

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Sabri Sarıoğlu'nun mesajlarını ifşa etti! Olay iddialar

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Fiyatları etkileyecek gelişme! ABD'den İran kararı: 5 gün var

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

Akaryakıta zam geldi, indirim bekleniyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

