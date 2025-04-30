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AB'nin doğal gaz ithalatı yılın ilk çeyreğinde sabit kalırken, tüketim azaldı

Avrupa Birliği'nin (AB) gaz talebini azaltmaya yönelik önlemleri, son yıllarda boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatında düşüşe yol açtı.

AB'nin doğal gaz ithalatı yılın ilk çeyreğinde sabit kalırken, tüketim azaldı

Enerji Ekonomisi ve Finansal Analiz Enstitüsünün (IEEFA) yayımladığı verilere göre, AB ülkeleri 2021-2024 döneminde gaz tüketimini yüzde 20 azaltarak gaz ve LNG ithalatını toplamda yüzde 18 düşürdü.

Bu yılın ilk çeyreğinde, Rus gazının Ukrayna üzerinden geçişinin sona ermesine rağmen AB’nin LNG ithalatı artış gösterdi. Ancak, AB’nin toplam gaz ve LNG ithalatı geçen yılın aynı dönemine göre sabit kalırken, 2023'ün ilk çeyreğine kıyasla yüzde 1 geriledi.

IEEFA Enerji Analisti Ana Maria Jaller-Makarewicz, AB ülkelerinin gaz tüketimini azaltarak, ithalat kaynaklarını çeşitlendirerek, gaz akış yönlerini değiştirerek ve yenilenebilir enerji yatırımlarını artırarak enerji güvenliğini sağlamlaştırmaya çalıştığını belirtti.

Jaller-Makarewicz, "AB, gaz tüketimini azaltma politikalarını sürdürürse, ilave gaz altyapısına veya artan ithalata ihtiyaç duymadan talebi karşılayabilir." ifadelerini kullandı.

RUS GAZI AB İÇİN ÖNEMİNİ KORUYOR

AB’nin 6 Mayıs'ta Rus enerjisinden 2027'ye kadar tamamen çıkış stratejisini açıklaması beklenirken, yeni veriler AB'nin Rus gazına olan bağımlılığının sürdüğüne de işaret ediyor.

Geçen yıl, AB’nin Rusya’dan toplam gaz ve LNG ithalatı yüzde 19,5 artarken, 2025'in ilk çeyreğinde Türkiye üzerinden yapılan Rus boru hattı gazı ithalatı yıllık bazda yüzde 16 yükseldi.

Buna rağmen veriler, AB'nin Rus enerji ithalatına bağımlılığını azaltma yönünde ilerleme kaydettiğini ortaya koyuyor.

Yılın ilk çeyreğinde AB'nin gaz ve LNG tedarikinde Norveç yüzde 30 ile ilk sırada yer aldı. Bu ülkeyi yüzde 25 ile ABD, yüzde 14 ile Rusya ve yüzde 13 ile Cezayir izledi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
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doğal gaz ab
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