AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin, Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeyi resmen kabul ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, düzenleme ile Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve LNG ithalatının kademeli biçimde yasaklanacağı belirtildi.

Mevcut sözleşmelere bir geçiş dönemi sağlanacağına işaret edilen açıklamada, kademeli yaklaşımın fiyatlar ve piyasa üzerindeki etkiyi sınırlandıracağı ifade edildi.

Açıklamada, "LNG ithalatı için tam yasak 2027 yılının başından itibaren boru hattı gazı ithalatı için ise 2027 sonbaharından itibaren yürürlüğe girecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Bunun, AB'nin Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirme hedefine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, yeni kurallara uyulmaması halinde para cezası kesileceği bildirildi.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Öte yandan, söz konusu düzenlemeyi Slovakya ve Macaristan desteklemiyor.

Macaristan, düzenlemeye yönelik hukuki süreç başlatacağını ve dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacağını açıkladı.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde kullandığı doğal gazın yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyordu. AB'nin Rusya'dan gaz tedarik oranı geçen yıl yüzde 13'e kadar geriledi.Kaynak: AA | Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır