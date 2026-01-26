FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkeler, Rusya'dan doğal gaz ithalatının 2027 sonbaharına kadar bitirilmesi planını onayladı.

AB, Rusya'dan gaz ithalatını sonlandırmaya onay verdi

AB Konseyi, üye ülke temsilcilerinin, Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ithalatının aşamalı olarak sona erdirilmesine ilişkin düzenlemeyi resmen kabul ettiklerini açıkladı.

Açıklamada, düzenleme ile Rusya'dan AB'ye boru hattı gazı ve LNG ithalatının kademeli biçimde yasaklanacağı belirtildi.

Mevcut sözleşmelere bir geçiş dönemi sağlanacağına işaret edilen açıklamada, kademeli yaklaşımın fiyatlar ve piyasa üzerindeki etkiyi sınırlandıracağı ifade edildi.

Açıklamada, "LNG ithalatı için tam yasak 2027 yılının başından itibaren boru hattı gazı ithalatı için ise 2027 sonbaharından itibaren yürürlüğe girecektir." değerlendirmesi yapıldı.

Bunun, AB'nin Rus enerjisine olan bağımlılığını sona erdirme hedefine ulaşmada önemli bir kilometre taşı olduğu belirtilen açıklamada, yeni kurallara uyulmaması halinde para cezası kesileceği bildirildi.

Düzenleme, bu aşamadan sonra AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanarak yürürlüğe girecek.

Öte yandan, söz konusu düzenlemeyi Slovakya ve Macaristan desteklemiyor.

Macaristan, düzenlemeye yönelik hukuki süreç başlatacağını ve dosyayı Avrupa Adalet Divanı'na taşıyacağını açıkladı.

AB, Rusya-Ukrayna Savaşı öncesinde kullandığı doğal gazın yüzde 45'ini Rusya'dan tedarik ediyordu. AB'nin Rusya'dan gaz tedarik oranı geçen yıl yüzde 13'e kadar geriledi.Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
'Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir' 'Nerede duracağını öngörmek imkansız hale gelebilir'
11 yılın zirvesine çıktı! Singapur Doları'nda güçlü yükseliş11 yılın zirvesine çıktı! Singapur Doları'nda güçlü yükseliş

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Rusya Petrol ab
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

Değeri 7.7 milyar, satış fiyatı 160 milyon TL! Vurguncular neler yapmış neler

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

İtalya o ülkeyle ipleri kopardı! Meloni çileden çıktı: "Ağır bir hakaret"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Serdar Ali Çelikler; "Fenerbahçe'de Sadettin Saran Mayıs'ta bırakacak"

Sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldi

Sevgilisiyle burun buruna uyurken poz verdi! Herkesin aklına aynı şey geldi

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Altın fiyatı yıl sonunda kaç TL olur? Uzman isim yanıtladı

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

Ezber bozdu! Ebubekir Şahin CEO olduktan sonra kızının istifasını istedi... Sosyal medya bunu konuşuyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.