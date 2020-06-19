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AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak

DÜNYA HABERLERİ  | 19.06.2020 17:25 | Son Güncelleme

Avrupa Birliği (AB), Rusya'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların süresini 6 ay uzatma kararı aldı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırımların süresini uzatacak

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, yeni tip koronavirüs nedeniyle video konferans yönetimiyle gerçekleştirilen AB Liderler Zirvesi bitiminde açıklamalarda bulundu.

Michel, AB liderlerinin Rusya'ya uygulanan ekonomik yaptırımların uzatılmasına karar verdiğini belirterek, "Konsey, yaptırımların uzatılması yönünde ilerleyecek." ifadesini kullandı.

Karar doğrultusunda Rusya'ya yaptırımlar 31 Ocak 2021'e kadar uzatılacak.

EKONOMİK YAPTIRIMLAR

Rusya, 18 Mart 2014'de Kırım Özerk Cumhuriyeti'ni ve Sivastopol şehrini yasa dışı ilhak etmişti. Kırım'ın Rusya tarafından ilhak edilmesi ve Ukrayna'nın doğusunda çıkan olaylardan sonra AB, ABD ve bazı ülkeler Rusya’ya ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.

AB, Rusya'ya ekonomik yaptırım kararını ilk olarak 2014'te almıştı. Uzatılan ekonomik yaptırımlar uyarınca AB üyesi 28 ülke, Rusya'ya silah satışı yapmıyor. Yaptırımlarla, Rusya'nın petrol ve gaz sektörlerinde kullanılan bazı teknolojileri, AB ülkelerinden alması kısıtlanıyor.

Ayrıca Rus kamu bankaları Avrupa'da finans sektöründen dışlanıyor.

Özellikle ticaret ve yatırımlara yönelik kısıtlamaları içeren yaptırımlar, 6 ayda bir uzatılıyor.

AB'nin mal varlığı dondurma ve seyahat yasağından oluşan ilave yaptırımları da pek çok Rus ve ayrılıkçı üst düzey görevliyi kapsıyor.

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