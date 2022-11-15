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ABD basını yazdı! Amazon binlerce çalışanını işten çıkaracak

15.11.2022 00:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyaca ünlü e-ticaret şirketi Amazon'la ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. ABD basınındaki iddialara göre Amazon'un büyük çaplı bir işten çıkarma girişiminde olduğu bildirilerek, şirketin 10 bin kişiyi işten çıkarmaya hazırlandığı aktarıldı. Öte yandan, 9 Kasım’da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Elon Musk'ın satın aldığı Twitter'da da, şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verilmişti.

ABD basını yazdı! Amazon binlerce çalışanını işten çıkaracak

ABD merkezli e-ticaret şirketi Amazon’un bu hafta büyük çaplı işten çıkarma planladığı iddia edildi. New York Times’ın (NYT) konuyla ilgili isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberinde, küresel ekonomide belirsizliğin artmasıyla Amazon'un küresel iş gücünün yüzde 3'üne denk gelen 10 bin kişiyi işten çıkarmak niyetinde olduğu bildirildi.

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BU HAFTA BAŞLAYACAK

Haberde, işten çıkarmaların insan kaynakları, perakende ve yapay zeka destekli sanal asistan Alexa gibi ürünleri içeren cihazlar departmanından olacağı ve bu hafta başlamasının beklendiği kaydedildi.

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Amazon tarafından konuya ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken, gerçekleşirse ABD’li şirketin 1994'teki kuruluşundan bu yana en büyük işten çıkarması olacak.

Öte yandan, 9 Kasım’da Facebook, Instagram ve WhatsApp'ın sahibi Meta, 11 binden fazla çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

TWITTER YARI YARIYA İŞÇİ ÇIKARMIŞTI

Elon Musk'ın 44 milyar dolara satın alması sonrası sosyal medya şirketi Twitter'da işten çıkarmalar başlamış ve şirket çalışanlarının yüzde 50'sinin işine son verildiği bildirilmişti.

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Küresel ekonomik belirsizliklerle karşı karşıya olan şirketler, maliyetlerini düşürmeye yönelik adımlar atmak ve işe alımları durdurmak zorunda kalıyor.

Dünya genelinde yükselen enflasyon ve bozulan makroekonomik görünüm, şirketleri yeni duruma uyum sağlamaya zorluyor. (AA)

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