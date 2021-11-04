ABD'de dış ticaret açığı eylülde rekor tazeledi

ABD'de dış ticaret açığı, eylülde aylık bazda yüzde 11,2 artışla 80,9 milyar dolara yükselerek yeni zirveye ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı, eylülde bir önceki aya kıyasla yüzde 11,2 artarak 80,9 milyar dolara çıktı.

Bir önceki ayda kaydettiği rekoru tazeleyen dış ticaret açığının, 80,5 milyar dolar olması öngörülüyordu. Dış ticaret açığı, ağustosta 72,8 milyar dolar olmuştu.

Ülkenin ihracatı, eylülde bir önceki aya göre yüzde 3 azalarak 207,6 milyar dolara gerilerken, ithalatı yüzde 0,6 artışla 288,5 milyar dolara çıktı.

TİCARET AÇIĞI ÇİN VE MEKSİKA İLE ARTTI, JAPONYA İLE AZALDI

ABD'nin ilişkilerinin hassas olduğu Çin ve Meksika ile arasındaki ticaret açığı bu dönemde artış gösterirken, Japonya ile olan ticaret açığı azalış kaydetti.

Ülkenin Çin ile olan ticaret açığı, eylülde bir önceki aya göre yaklaşık yüzde 12,1 artarak 31,5 milyar dolara çıktı. ABD'nin Çin'e ihracatı bu dönemde 11 milyar dolar olurken, ülkeden yapılan ithalat 42,6 milyar dolar olarak kaydedildi.

ABD'nin Meksika ile arasındaki ticaret açığı da eylülde yaklaşık yüzde 35,4 artarak 8,8 milyar dolara yükseldi.

Ülkenin Meksika ile arasındaki dış ticaret açığı ise yaklaşık yüzde 10,7 azalışla 5 milyar dolara geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin açık verdiği diğer ticaret partnerleri arasında Avrupa Birliği (18,7 milyar dolar), Almanya (5,7 milyar dolar), Kanada (4,7 milyar dolar), Güney Kore (3,8 milyar dolar), Tayvan (3,8 milyar dolar), İtalya (3,5 milyar dolar), Hindistan (2,6 milyar dolar) ve Fransa (1,8 milyar dolar) yer aldı.

KAYNAK:AA

