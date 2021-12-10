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ABD'de enflasyon verileri bugün açıklanıyor

10.12.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'den enflasyon rakamları bugün açıklanıyor. Ekim ayında son 31 yılın en yüksek TÜFE oranı gerçekleşmişti. Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ülkede bugün açıklanacak kasım enflasyon verisinin enerji dahil olmak üzere bazı fiyatlardaki son düşüşleri yansıtmayacağını belirtti.

ABD'de enflasyon verileri bugün açıklanıyor

Ülkede işsizlik maaşı başvurularının 52 yılın en düşük seviyesine gerilemesinin ardından yazılı açıklama yapan Biden, ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

ABD'nin ekonomik toparlanmasının iki temel bileşeni olduğuna işaret eden Biden, bunların istihdam ve fiyat istikrarı olduğu aktardı.

Biden, geçen hafta işsizlik maaşı başvurusunda bulunan Amerikalıların sayısının 1969'dan bu yana en düşük seviyeyi gördüğünü belirterek, söz konusu verinin istihdamdaki toparlanmanın bu zamana kadarki en güçlülerinden biri olduğuna dair daha fazla kanıt sağladığını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele eden diğer gelişmiş ekonomiler gibi artan fiyatlar ve tedarik zinciri sorunlarıyla mücadele ettiklerine işaret eden Biden, bu zorluklarla mücadele etmek için güçlü, agresif önlemler aldığını anımsattı.

ENFLASYONUN YÜKSEK GELMESİ BEKLENİYOR

Biden, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verisinin ise kısmen enerji ve ikinci el araç fiyatlarındaki artışlar nedeniyle yine yüksek gelmesinin beklendiğini aktardı.

Enflasyon raporu için verilerinin toplandığı haftalarda enerji fiyatlarının düştüğünü belirten Biden, benzin fiyatlarının ülke genelinde düşmeye başladığını ve 20 eyalette pompa fiyatlarının 20 yıllık ortalamanın altında olduğunu kaydetti.

Biden, doğal gaz fiyatlarının bu hafta kasım ayı ortalamasına göre yüzde 25'ten fazla düştüğüne dikkati çekerek, son haftalarda, ikinci el araç fiyatlarında da düşüş görülmeye başlandığını, bunun gelecek aylarda Amerikalılar için daha düşük fiyatlara dönüşeceğini ifade etti.

Başkan Biden, "Kasım ayındaki enerji fiyatlarına ilişkin bugün açıklanacak bilgiler, bugünün gerçeğini yansıtmıyor ve otomobil piyasasında olduğu gibi gelecek haftalar ile aylarda beklenen fiyat düşüşlerini de yansıtmamaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

TÜFE 31 YILIN EN YÜKSEK ORANINDAYDI

ABD Çalışma Bakanlığının son verileri, ülkede Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) ekimde aylık yüzde 0,9 ve yıllık yüzde 6,2 artarak 31 yılın en yüksek artışını gösterdiğini ortaya koymuştu.

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Enerji fiyatlarındaki artış enflasyondaki hızlı yükselişin itici güçlerinden biri olarak öne çıkarken Biden, yüksek petrol fiyatlarına karşı ülkenin stratejik petrol rezervinden 50 milyon varil ham petrolün kullanıma sunulacağını duyurmuş, böylece petrol fiyatlarında düşüş görüleceğini belirtmişti.

ABD'de bugün açıklanacak kasım ayına ait enflasyon verisi ABD merkez Bankasının (Fed) para politikasının geleceği için önem taşırken, piyasa beklentileri TÜFE'nin kasımda aylık yüzde 0,7 ve yıllık yüzde 6,8 artacağı yönünde değerlendiriliyor. (AA)

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