ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üstünde çıktı

ABD'de ekonominin yeniden açılması ve işgücü piyasasının toparlanmasının hız kazanmasıyla işsizlik maaşına daha az ABD'li başvurdu ancak istihdam edilmeye istekli çalışan sayısının azlığı istihdamdaki hızlı büyümeye yakın dönemde engel olabilir.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNE ÇIKTI

ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları 19 Haziran ile biten haftada beklentilerin üstüne çıkarak 411,000 seviyesine indi.

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 380,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre bir önceki hafta 418,000 kişi işsizlik maaşına başvurmuştu. ​

Kaynak: Reuters



