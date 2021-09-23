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ABD'de ham madde stokları 2018'in gerisinde! Petrolün fiyatı arttı

23.09.2021 09:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 3 milyon 500 bin varil azaldı. Petrol fiyatları stokların azalmasıyla birlikte 2018’den bu yana en düşük seviyeye gerilemesi ve piyasaların daha da sıkılaşmasıyla yükseldi. Brent petrolün varil fiyatı, bu sabah itibarıyla göre yüzde 0,21 artışla 76,35 seviyesinde fiyatlandı.

ABD'de ham madde stokları 2018'in gerisinde! Petrolün fiyatı arttı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 3 milyon 500 bin varil (yüzde 0,8) azalarak yaklaşık 414 milyon varile gerilediğini açıkladı. Öte yandan brent petrolün varil fiyatı, bu sabah itibarıyla göre yüzde 0,21 artışla 76,35 seviyesinde fiyatlandı.

PİYASA BEKLENTİLERİ DE AZALACAĞI YÖNÜNDEYDİ

Piyasa beklentisi stokların 2 milyon 400 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 200 bin varil azalarak 619 milyon 600 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 3 milyon 500 bin varil (yüzde 1,6) artışla 221 milyon 600 bin varile yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 704 bin varil artarak yaklaşık 6 milyon 465 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 185 bin varil artarak 2 milyon 809 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 11-17 Eylül haftasında 508 bin varil artarak yaklaşık 11 milyon 29 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Eylül 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11 milyon 100 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 800 bin varil olması bekleniyor.

Kaynak: AA

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