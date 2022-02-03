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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesinde

03.02.2022 17:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 29 Ocak ile biten haftada beklentilerin üzerinde azalış göstererek 238 bin ile 3 haftanın en düşük seviyesine indi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesinde

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 29 Ocak ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 23 bin kişi azalarak 238 bine geriledi. Beklentilerin üzerinde azalış göstererek 3 haftanın en düşük seviyesine inen işsizlik maaşı başvurularının bu dönemde 245 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 260 binden 261 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 7 bin 750 artarak 255 bin oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları da 22 Ocak ile biten haftada bir önceki haftaya göre 44 bin azalışla 1 milyon 628 bine indi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

Analistler, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin son verilerin iş gücü talebinin güçlü kalmaya devam ettiğini ve Kovid-19 salgınında Omicron varyantının etkilerinin azalmaya başladığını gösterdiğini belirtti.

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