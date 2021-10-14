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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 300 binin altına indi

14.10.2021 16:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlangıcından bu yana ilk kez 300 binin altına geriledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 300 binin altına indi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 9 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 36 bin azalarak 293 bine indi.

BAŞVURULAR GERİLEDİ

Salgının başlangıcından bu yana ilk kez 300 bin seviyesinin altına gerileyen ve 14 Mart 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden işsizlik maaşı başvurularının 319 bin olması öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 326 binden 329 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 10 bin 500 azalarak 334 bin 250 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 2 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 134 bin azalışla 2 milyon 593 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı.

İşsizlik maaşı başvuruları, salgından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu. (AA)

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