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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 375,000 ile ​beklentilere paralel

12.08.2021 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 375,000 ile beklentilere paralel gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 375,000 ile ​beklentilere paralel

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 385,000 olarak açıklanan başvuru sayısı ise 387,000 olarak revize edildi.

BEKLENTİYLE PARALEL OLDU

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 375,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 396,250 seviyesine yükseldi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2.866 milyon seviyesine geriledi.

Kaynak: Reuters

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