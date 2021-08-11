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TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz oranları düşerse ne olur?

11.08.2021 11:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCMB faiz kararını yarın açıklayacak. Piyasaların gözü kulağı Merkez Bankası’ndan gelecek karara kilitlendi. Peki Merkez Bankası faiz oranları düşerse ne olur?

TCMB faiz kararını ne zaman açıklayacak? Merkez Bankası faiz oranları düşerse ne olur?

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Ağustos ayı faiz kararını yarın açıklayacak. TCMB Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında yarın toplanacak. Bir önceki toplantıda politika faiz oranı yüzde 19’da sabit tutulmuştu.

2021 AYLARA GÖRE FAİZ KARARI

2021 yılı Ocak ve şubat aylarında faiz yüzde 17 seviyesinde tutulmuş, Mart ayında 200 baz puanlık artışla yüzde 19’a yükseltilmesine karar verilmişti. Nisan ayında gerçekleşen toplantıda ise faizin yüzde 19’da sabit tutulmasına karar verilmişti. Mayıs, Haziran ve son Temmuz aylarında gerçekleştirilen toplantılarda faizin yüzde 19’da sabit tutulması kararlaştırılmıştı.

Piyasalardaki gelişmelere göre değişkenlik gösteren politika faizi 2010 yılından bu yana en düşük seviyesi 2013 yılında gerçekleşmişti. 2013 yılında yüzde 4,5 seviyelerine inen faiz oranları 2018 yılında ile yüzde 24 seviyelerinde bulunuyordu.

MERKEZ BANKASI FAİZ ORANLARI DÜŞERSE NE OLUR?

Merkez Bankası’nın her ay açıkladığı bir haftalık repo faizi (politika faizi) bankalara o hafta hangi orandan borç verileceğini belirliyor. Faiz oranı düşük olduğu zaman bankalar daha rahat TL alabiliyor ve böylece kredi verebiliyorlar.

Kaynak: İHA

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Enflasyon TCMB
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