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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

23.09.2021 16:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 18 Eylül ile biten haftada 351 bine çıkarak beklentilerin aksine yükseliş göstermeye devam etti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları arttı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı 18 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 16 bin artarak 351 bine yükseldi.

BEKLENTİNİN ÜSTÜNDE ÇIKTI

Son 2 haftadır artış gösteren işsizlik maaşı başvurularının 320 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 332 binden 335 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 750 azalarak 335 bin 750 oldu.

Süregelen işsizlik başvuruları ise 11 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 131 bin azalışla 2 milyon 845 bin olarak kaydedildi.

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, salgının iş gücü piyasasını etkilemesiyle geçen yılın mart ayı sonunda 6 milyon seviyelerine yükselerek zirve yapmıştı. İşsizlik maaşı başvuruları, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından önce 200 bin seviyelerinde seyrediyordu.

Analistler, Kovid-19 salgınında Delta varyantının ekonomik toparlanmayı etkilemeye devam ettiğini belirtti.

Kaynak: AA

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