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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

17.04.2025 16:27
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ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 12 Nisan ile biten haftada 215 bine düşerek piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, işsizlik maaşı başvurularına ilişkin haftalık verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 12 Nisan ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 9 bin kişi azalarak 215 bine indi.

Piyasa beklentisi, işsizlik maaşı başvuru sayısının bu dönemde 225 bin olması yönündeydi.

İşsizlik maaşı başvuru sayılarına ilişkin önceki haftanın verisi 223 binden 224 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuru sayısı, 2 bin 500 kişi azalarak 220 bin 750'ye geriledi.

Devam eden işsizlik maaşı başvuru sayısı ise 5 Nisan ile biten haftada 41 bin artışla 1 milyon 885 bine çıktı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İşsizlik Maaşı abd
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