FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

DÜNYA HABERLERİ  | 01.10.2020 16:21 | Son Güncelleme

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 26 Eylül ile biten haftada beklenenden fazla azalarak 837 bine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklenenden fazla azaldı

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 26 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 36 bin kişi azalarak 837 bine düştü.

Piyasa beklentisinin üzerinde azalış gösteren verinin, söz konusu dönemde 850 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 870 binden 873 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 11 bin 750 kişi azalarak 867 bin 250'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 19 Eylül ile biten haftada bir önceki haftaya göre 980 bin azalarak 11 milyon 767 bine düştü.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı Canlı yayında panik anları! Bir anda fenalaştı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldıABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı
MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!MEB okullara güvenlik görevlisi ve hizmetli alımı yapıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Azerbaycan'dan Ermenistan'a ültimatom!
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Mezar taşlarını gören şaşıp kalıyor: Lütfen bize iş çıkarmayın
Perakende devi yüzlerce mağazasını kapatacak
Perakende devi yüzlerce mağazasını kapatacak
İkinci el araçlarda fiyatlar neden yükseliyor?
İkinci el araçlarda fiyatlar neden yükseliyor?
Bolluk yaşanıyor! 6 tanesi 10 lira
Bolluk yaşanıyor! 6 tanesi 10 lira
Kuyumculara ve vatandaşlara önemli uyarı! Altında buna dikkat...
Kuyumculara ve vatandaşlara önemli uyarı! Altında buna dikkat...
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
O ülke dünyanın en yüksek asgari ücretini veriyor!
O ülke dünyanın en yüksek asgari ücretini veriyor!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı!
Tesla 80 milyar dolar değer kaybetti
Tesla 80 milyar dolar değer kaybetti
Metro'nun sahibi intihar etti
Metro'nun sahibi intihar etti
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Almanya'da H&M'ye, çalışanları gözetlemekten 35,3 milyon avro ceza
Ünlü giyim firmasına ceza!
Perakende devi H&M yüzlerce mağazasını kapatacak
Perakende devi yüzlerce mağazasını kapatacak
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı
ABD ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 31,4 daraldı
Afrika'da yatırıma en uygun 5 ülke açıklandı
Afrika'da yatırıma en uygun 5 ülke açıklandı
AB'den 16 üyesine 87,4 milyar avro destek
AB'den 16 üyesine 87,4 milyar avro destek
2020 Kanada asgari ücret ne kadar? Kanada işçi alımı var mı? Kanada'da çalışma koşulları ve iş başvurusu!
Kanada işçi alımı var mı?

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.