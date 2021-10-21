ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentilerin altında

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce, bir önceki hafta için 293,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 296,000 olarak revize edildi.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 300,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 319,750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2.481 milyon seviyesine geriledi.(Reuters)



