ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin altında!

Reuters anketine katılan ekonomistler işsizlik maaşı başvurularının 363,000 seviyesinde olacağını tahmin ediyorlardı.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

ABD Çalışma Bakanlığı'nın açıkladığı mevsim etkisinden arındırılmış verilere göre daha önce bir önceki hafta için 375,000 olarak açıklanan başvuru sayısı 377,000 olarak revize edildi.

ABD istihdam piyasası trendlerine yönelik daha iyi bir gösterge olduğu düşünülen ABD işsizlik maaş başvurularının dört haftalık ortalaması 377,750 seviyesine geriledi.

ABD'de işsizlik maaşından yararlanan toplam kişi sayısı da 2.82 milyon seviyesine geriledi.

Kaynak: Reuters



