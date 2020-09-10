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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde gerçekleşti

DÜNYA HABERLERİ  | 10.09.2020 16:03 | Son Güncelleme

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 5 Eylül ile biten haftada beklentilerin üzerinde gerçekleşerek 884 bin oldu.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları beklentinin üzerinde gerçekleşti

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 5 Eylül ile biten haftada önceki haftaya kıyasla değişim göstermeyerek 884 bin oldu.

Beklentinin üzerinde kalan verinin, söz konusu dönemde 846 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 881 binden 884 bine revize edildi.

Böylece ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 14 Mart ile biten haftadan bu yana toplam 60 milyonu aştı.
Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları bir önceki haftaya kıyasla 21 bin 750 kişi azalarak 970 bin 750'ye geriledi.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 29 Ağustos ile biten haftada bir önceki haftaya göre 93 bin artarak 13 milyon 385 bine yükseldi.

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