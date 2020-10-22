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ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş gösterdi

DÜNYA HABERLERİ  | 22.10.2020 17:20 | Son Güncelleme

ABD'de ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada 787 bine düşerek beklentilerin üzerinde bir azalış gösterdi.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları düşüş gösterdi

ABD Çalışma Bakanlığı, haftalık işsizlik maaşı başvurularına ilişkin verileri açıkladı.

Buna göre, ülkede ilk kez işsizlik maaşı talebinde bulunanların sayısı, 17 Ekim ile biten haftada önceki haftaya kıyasla 55 bin kişi azalarak 787 bine geriledi.

Piyasa beklentisinin üzerinde düşüş gösteren verinin, söz konusu dönemde 860 bin seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

İşsizlik maaşı başvurularının sayısına ilişkin önceki haftanın verisi ise 898 binden 842 bine revize edildi.

Geçen hafta itibarıyla 4 haftalık ortalama işsizlik maaşı başvuruları, bir önceki haftaya kıyasla 21 bin 500 kişi azalarak 811 bin 250'ye düştü.

Bu arada, süregelen işsizlik başvuruları, 10 Ekim ile biten haftada bir önceki haftaya göre 1 milyon 24 bin azalarak 8 milyon 373 bine indi.

Analistler, geçen hafta kaydedilen düşüşe rağmen haftalık işsizlik maaşı başvurularının işgücü piyasasında yavaşlamaya işaret edecek şekilde yüksek seviyelerde kalmaya devam ettiğini belirtti.

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