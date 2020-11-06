ABD'de işsizlik oranı ekimde yüzde 6,9'a düştü

ABD Çalışma Bakanlığı, ekim ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, ekimde 638 bin kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, ekimde 600 bin kişi artması yönündeydi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kısıtlanan ekonomik faaliyetin normale dönmesiyle iş gücü piyasasında yaşanan toparlanma ekim ayında önceki aylara kıyasla yavaş da olsa devam etti.

Bu dönemde istihdam artışının en çok görüldüğü sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ile inşaat oldu. Kamudaki istihdam ise bu dönemde azalış gösterdi.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin ağustos ve eylül ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, ağustosta tarım dışı istihdamdaki artış 1,48 milyondan 1,49 milyona, eylül ayı verisindeki artış ise 661 binden 672 bine revize edildi.

İŞSİZLİK ORANI DÜŞÜŞ EĞİLİMİNİ SÜRDÜRDÜ

ABD'de işsizlik oranı ise ekimde 1 puan azalarak yüzde 6,9'a geriledi. Mayıs ayından bu yana gerileyen ve ekimde de beklenenden fazla düşüş gösteren işsizlik oranının, yüzde 7,7 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, eylülde ise yüzde 7,9 olarak kaydedilmişti.