ABD'de kritik veriler açıklandı! Beklentilerin altında...

ABD'de bugün ağustos ayı Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) verisinin açıklanması piyasalarda merakla bekleniyor. Kritik veri belli oldu.

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 0,1 azalırken, yıllık bazda yüzde 2,6 artarak beklentilerin altında gerçekleşti.

ABD'de yarın Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verisi açıklanacak. Analistler iki verinin de piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ve Fed'in yol haritası konusunda daha fazla ip ucu sunacağını belirtiyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır