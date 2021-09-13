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ABD'de kurumlar vergisi artabilir

13.09.2021 09:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Temsilciler Meclisi'ndeki Demokratların varlıklı kesime, şirketlere ve yatırımcılara olan vergilerin arttırılmasını içeren kapsamlı planın bir parçası olarak kurumlar vergisini %21'den %26.5'e çıkarma teklifini yapmaları bekleniyor.

ABD'de kurumlar vergisi artabilir

Konuya yakın olan iki kaynağın verdiği bilgiye göre, Demokratların 3.5 trilyon dolarlık bütçe tasarısı çerçevesinde kişisel geliri 5 milyon doların üzerinde olanlara %3'lük ek vergi getirmeyi teklif etmeleri bekleniyor.

KURUMLAR VERGİSİ ARTABİLİR

Kaynaklara göre, Demokratlar ayrıca ABD'li şirketlerin dış gelirlerine uygulanan %10.5'lik asgari vergi oranını %16.5'e çıkarmayı ve en yüksek sermaye kazancı vergi oranını da %23.8'den %28.8'e çıkarmayı değerlendiriyorlar.

Demokratların vergi artışı teklifleriyle ilgili ilk haberi The Wall Street Journal, Kongre'deki bir danışmana dayandırarak yayımlamıştı.

Kaynak: Reuters

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