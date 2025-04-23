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ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi

23.04.2025 17:28
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ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı geçen hafta yüzde 6,90'a çıktı.

ABD'de mortgage faiz oranı yükseldi

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 18 Nisan'da sona eren haftaya ilişkin mortgage verilerini açıkladı.

Buna göre, mortgage başvuruları geçen hafta önceki haftaya kıyasla yüzde 12,7 azaldı.

Bu dönemde konut satın almaya yönelik başvurular yüzde 7, yeniden finansman başvuruları yüzde 20 geriledi.

Ülkede 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı ise geçen hafta yüzde 6,81'den yüzde 6,90'a yükseldi.

Aynı dönemde 15 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı da yüzde 6,11'den yüzde 6,20'ye ulaştı.

MBA Başkan Yardımcısı Joel Kan, oranların son iki ayın en yüksek seviyesine çıkmasıyla birlikte mortgage başvurularının geçen hafta azaldığına dikkati çekti.

Yüksek oranların özellikle yüksek bakiyeli krediler için yeniden finansman başvurularında düşüşe yol açtığına işaret eden Kan, yeniden finansmanın başvurular içindeki payının da ocak ayından bu yana en düşük seviyeye indiğini kaydetti.

Kan, ekonomik belirsizlik ve faiz oranlarındaki dalgalanmanın konut almak isteyenleri etkilediğini ifade ederek, satın alma başvurularının düştüğünü belirtti. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
mortgage abd
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