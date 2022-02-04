FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

04.02.2022 16:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Ocak ayına ilişkin tarım dışı istihdam verileri açıklandı. ABD'de tarım dışı istihdam Ocak'ta 467 bin arttı. Ekonomistlerin beklentisi 125 bin artış yönündeydi.

ABD'de tarım dışı istihdam beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam ocak ayında 467 bin artarak beklentileri aştı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Omicron varyantıyla birlikte hızla artan vakalara rağmen piyasa beklentilerini geride bırakan tarım dışı istihdam verisinin, söz konusu dönemde 150 bin kişi artması öngörülüyordu.

Bu dönemde istihdam artışının devam ettiği sektörler, eğlence ve konaklama, profesyonel ve ticari hizmetler, perakende ticaret ile ulaşım ve depolama oldu.

Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin geçen yılın kasım ve aralık ayı verilerinde ise revizyona gidildi. Buna göre, kasımda tarım dışı istihdamdaki artış 249 binden 647 bine yükseltilirken, aralık ayı verisindeki artış 199 binden 510 bine çıkarıldı.

İŞSİZLİK ORANINDA SINIRLI ARTIŞ

ABD'de işsizlik oranı ise ocakta 0,1 puan artarak yüzde 4'e tırmandı.

Bu dönemde beklentilerin aksine artış gösteren işsizlik oranının, geçen yılın son ayında olduğu gibi yüzde 3,9 seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Ülkedeki işsiz sayısı, ocakta 194 bin kişi artarak 6,5 milyona çıktı. İş gücüne katılım oranı ise bu dönemde 0,3 puan artarak yüzde 62,2 oldu.
Haftalık ortalama çalışma saati bu dönemde 34,5'e gerilerken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç 31,63 dolara çıktı.

ABD'de işsizlik oranı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle Nisan 2020'de yüzde 4,4'ten yüzde 14,8'e çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.

Analistler, ABD'de istihdama ilişkin son verinin iş gücü piyasasının gücüne işaret ettiğini belirtti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesinde ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 3 haftanın en düşük seviyesinde
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi paylaşımı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vergi indirimi paylaşımı!
Erdoğan'dan Akkuyu çıkışı: İkincisi geliyor!Erdoğan'dan Akkuyu çıkışı: İkincisi geliyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Memur ve emekli maaşlarında yeni gelişme! Enflasyon farkı belli oldu

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Böylesi ilk kez olacak! Büyük indirim için tarih bile belli

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Kız arkadaşının sürpriziyle azizliğe uğradı! Çıplak fotoğrafını paylaştı...

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

Son dakika: Türkiye'nin yeni nüfusu belli oldu!

E-Devlet'ten yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

E-Devlet'ten yeni hizmet! Herkesi ilgilendiriyor

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren düzenleme: Kıdem tazminatı, maaş...

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

"Korona kanserden ölümleri artıracak"

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Dünyanın en büyük kalçasını istedi! Öyle şeyler yaptı ki...

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Umre paylaşımı takipçilerini ikiye böldü

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Mucizevi karışımla toksinlerden anında arınabilirsiniz

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Kabızlık kâbusunuz olmasın! İşte reçetesi

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Ekonomi onu da vurdu! Sevgilisi yardım edecekti ama...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.