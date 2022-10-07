ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentileri aştı

ABD'de tarım dışı istihdam piyasa beklentilerine yakın bir seviyede gelirken, işsizlik oranı beklenmedik şekilde geriledi. ABD'de tarım dışı istihdam eylül ayında 263 bin artışla beklentilerin üzerinde gerçekleşti. Ülkede işsizlik oranı yüzde 3,5 oldu.

Tarım dışı istihdam verisi Ağustos ayı için 315 bin seviyesinde bırakılırken, Temmuz ayı için 526 bin seviyesinden 537 bine ve Haziran ayı için 293 binden 424 bine revize edildi.

Özel sektörün istihdamı 288 bin ile piyasa beklentisi olan 265 binin hafif üzerine çıktı. Kamuda istihdamında ise 25 bin düşüş açıklandı.

İstihdam imalat sektöründe 22 bin, inşaat sektöründe 19 bin, madencilik sektöründe 3 bin yukarı geldi.

İŞSİZLİK ORANI GERİLEDİ

Aynı ayda işsizlik oranı beklenmedik bir şekilde yüzde 3,5 seviyesinde geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 3,7 seviyesinde kalacağı yönündeydi.

Geniş tanımlı işsizlik oranı ise yüzde 7,0'den yüzde 6,7'ye indi.

ABD Merkez Bankası(Fed), son projeksiyon raporunda işsizlik oranı beklentisini bu yıl için yüzde 3,8, gelecek yıl için yüzde 4,4, 2024 için yüzde 4,4 ve 2025 yılı için yüzde 4,3 olarak tahmin etti. Fed'in uzun dönem işsizlik oranı beklentisi ise yüzde 4,0 seviyesinde bulunuyor.

Saatlik kazançlar aylık yüzde 0,31, yıllık yüzde 4,98 artış gösterdi. Analistlerin beklentisi aylık yüzde 0,3, yıllık yüzde 5,1 artış olacağı yönündeydi. Ortalama çalışma saati ise değişmeyerek 34,5 saat oldu.

Ülkede işgücüne katılım oranı yüzde 62,4'ten yüzde 62,3'e indi.

PİYASALARDA SON DURUM

Olumlu verinin ardından dolar endeksi 112,70’i aşarken ons altın yüzde 1’den fazla kayıpla 1.690 dolara geriledi.

