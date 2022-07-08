ABD'de tarım dışı istihdam verileri açıklandı! Beklentilerin üzerinde geldi

ABD'de 270 bin artması beklenen tarım dışı istihdam, 372 bin artış gösterdi.

ABD Çalışma İstatistikleri Bürosu'ndan yapılan açıklamaya göre Haziran ayında tarım dışı istihdam 372 bin arttı. Piyasa beklentisi 270 bin artış gerçekleşeceği yönündeydi.

Aynı ayda işsizlik oranı ise art arda dördüncü ayda yüzde 3,6 olarak açıklandı.

Bürosu'nun istatistiklerine göre tarım dışı istihdam artışına en büyük katkı profesyonel ve ticari hizmetlerde, eğlence ve turizm sektöründe meydana gelen iş kazanımlarından geldi.

Haziran ayında özel sektör istihdamı 381 bin olarak açıklandı. Veriye ilişkin beklenti 240 bin artış gelmesi yönündeydi.

