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ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı! İşsizlik azaldı

04.03.2022 17:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de tarım dışı istihdam Şubat’ta 678 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3.8’e geriledi. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 440 bin artacağı yönündeydi.

ABD’de tarım dışı istihdam verisi beklentileri aştı! İşsizlik azaldı

ABD'de Şubat ayında tarım dışı istihdam beklentilerin üzerinde geldi.

ABD Çalışma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, geçen ay tarım dışı istihdam 678 bin olarak açıklandı. Ekonomistlerin beklentisi istihdamın 440 bin artacağı yönündeydi.

Tarım dışı istihdam verisi Ocak ayı için 467 bin seviyesinden 481 bine, Aralık ayı verisi 510 bin seviyesinden 588 bine revize edildi.

Aynı ayda işsizlik oranı yüzde 3,8'e geriledi. Piyasa beklentisi işsizlik oranının yüzde 4,0 seviyesinden yüzde 3,9'a gerileyeceği yönündeydi.

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