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ABD'de tüketici güveni mayısta beklentiyi aştı

DÜNYA HABERLERİ  | 15.05.2020 17:55 | Son Güncelleme

ABD'de Michigan Üniversitesince ölçülen tüketici güven endeksi, mayısta geçen aya göre yüzde 2,6 artarak 73,7 seviyesinde gerçekleşti.

ABD'de tüketici güveni mayısta beklentiyi aştı

Michigan Üniversitesi, Amerikalı tüketicilerin eğilimleri doğrultusunda hazırladığı mayıs ayına ilişkin tüketici güven endeksi öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, tüketici güveni mayısta bir önceki aya göre yüzde 2,6 artışla 73,7 değerine yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkisiyle önceki aylarda düşüş gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda 68 değerini alması yönündeydi. Endeks, nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 19,4 azalarak 71,8'e düşmüştü.

Tüketici güven endeksi, mayısta geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 26,3 azalış kaydetti.

Amerikalıların şu anki finansal koşullara yönelik değerlendirmesini ölçen mevcut ekonomik koşullar endeksi, mayısta aylık yüzde 11,7 artışla 83'e çıktı.

Tüketicilerin uzun vadeli öngörülerini yansıtan tüketici beklentileri endeksi ise mayısta aylık yüzde 3,4 azalışla 67,7'ye düştü.

KAYNAK:AA


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