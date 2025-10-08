ABD'de tüketici kredileri ağustosta artış kaydetti

ABD'de tüketici kredileri, ağustosta 400 milyon dolarla artış kaydetti. Bu artış, beklentilerin altında kaldı.

ABD Merkez Bankası (Fed), ağustos ayına ait tüketici kredileri verilerini açıkladı. Verilere göre, krediler 5,1 trilyon dolara ulaştı.

Tüketici kredileri için piyasa beklentisi, 12,9 milyar dolarlık bir artıştı. Ancak bu dönem büyük bir artış göstermedi.

Kredi kartı ve benzeri borçlar, aylık bazda 6 milyar dolar azaldı. Ev, otomobil ve öğrenci kredileri ise 6,3 milyar dolar arttı.

Ağustosta tüketici kredileri, yıllık bazda yüzde 0,1 artış gösterdi. Devir yapan krediler, aynı dönemde yüzde 5,5 azaldı.

Devir yapmayan krediler ise yüzde 2 oranında artış kaydetti. Bu, tüketici kredilerinin dinamiklerini etkileyen bir durum oldu. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır