FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'de ÜFE Ekim'de tahminlerin altında kaldı

ABD'de ÜFE Ekim'de tahminlerin altında kaldı

15.11.2022 16:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), ekimde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 8 artarak beklentilerin altında kaldı

ABD'de ÜFE Ekim'de tahminlerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim'de aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8 arttı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,3 artış olması yönündeydi.

Ülkede Ekim'de TÜFE bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 ile tahminlerin altında artarak 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Gıda ve enerji hariç ÜFE ise aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 6,7'ye geriledi. Önceki ay yıllık artış yüzde 7,1 olmuştu.

Yine bugün açıklanan veriye göre Empire State imalat endeksi 3 ay daralmasının ardından Kasım'da 4,5'e yükseldi. Ekim ayında endeks eksi 9,1 değerini almıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Binlerce çalışanını işten çıkaracak!Binlerce çalışanını işten çıkaracak!
Anahtar Kelimeler:
abd çalışma bakanlığı

En Çok Okunan Haberler

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Teröriste bombayı verip kaçmış! "Başının çaresine bak"

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Pentagon yetkilisi bunu beklemiyordu! Bakan Soylu'nun tepkisi sonrası ABD'den ilk açıklama

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Fiyatları yüzde 100 arttı! Önemli uyarı geldi: 'Elinde olan sakın ziyan etmesin'

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Kentte bugün başladı! 1152 TL cezası var...

Araç başına 10 bin lirayı buldu! Yeni yıldan itibaren yeniden zamlanacak

Araç başına 10 bin lirayı buldu! Yeni yıldan itibaren yeniden zamlanacak

Gram altında tüm zamanların rekoru! Yükseliş sürecek mi?

Gram altında tüm zamanların rekoru! Yükseliş sürecek mi?

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

En korkunç doğum günü hediyesi: Çürükler içinde kaldı

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Evdeki iki malzeme kökünü kurutuyor

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Kaçırılmayacak fırsat: Under Armour ayakkabıda 450 TL'nin üzerinde indirim!

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Endişelerin çoğu geçici... Rahatlamaya çalışın

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Canan Karatay net konuştu: Yasaklanmalı! Alkolden farkı yok

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Stoklar tükenmeden, fiyatlar yükselmeden uygun fiyata sahip olun! Modadan elektroniğe her şey burada...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.