ABD'de ÜFE Ekim'de tahminlerin altında kaldı

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi (ÜFE) Ekim'de aylık yüzde 0,2, yıllık yüzde 8 arttı.

Bloomberg'in anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini aylık yüzde 0,4, yıllık yüzde 8,3 artış olması yönündeydi.

Ülkede Ekim'de TÜFE bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 7,7 ile tahminlerin altında artarak 9 ayın en düşük seviyesine gerilemişti.

Gıda ve enerji hariç ÜFE ise aylık bazda değişmezken yıllık bazda yüzde 6,7'ye geriledi. Önceki ay yıllık artış yüzde 7,1 olmuştu.

Yine bugün açıklanan veriye göre Empire State imalat endeksi 3 ay daralmasının ardından Kasım'da 4,5'e yükseldi. Ekim ayında endeks eksi 9,1 değerini almıştı.

