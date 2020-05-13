FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'de üretici fiyatları nisanda beklentinin üzerinde düştü

ABD'de üretici fiyatları nisanda beklentinin üzerinde düştü

DÜNYA HABERLERİ  | 13.05.2020 16:38 | Son Güncelleme

Ülkede üretici enflasyonu, nisan ayında aylık yüzde 1,3 ve yıllık yüzde 1,2 azaldı. Söz konusu veriye ilişkin piyasa beklentisi, aylık yüzde 0,5, yıllık yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

ABD'de üretici fiyatları nisanda beklentinin üzerinde düştü

ABD'de Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE), nisanda aylık yüzde 1,3 ve yıllık 1,2 azalarak beklentilerin üzerinde bir düşüş kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ilişkin ÜFE verisini açıkladı.

Buna göre, ÜFE, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 azaldı. Aralık 2009'dan bu yana en yüksek düşüşü gösteren veriye ilişkin piyasa beklentisi, bu ayda yüzde 0,5 azalması yönündeydi. Endeks, martta da aylık yüzde 0,2 azalış kaydetmişti

Üretici fiyatları yıllık bazda ise yüzde 1,2 azaldı. Piyasalar, üretici enflasyonunun yıllık bazda yüzde 0,2 azalmasını bekliyordu. Bu değerle ÜFE, yıllık bazda Kasım 2015'ten bu yana en yüksek düşüşünü kaydetti.

Değişken gıda ve enerji fiyatlarını içermeyen çekirdek ÜFE de nisanda aylık yüzde 0,3 azalırken, yıllık yüzde 0,6 artış kaydetti.

Çekirdek üretici enflasyonuna ilişkin aylık beklenti değişim göstermemesi, yıllık beklenti ise yüzde 0,9 artması yönündeydi.

ÜFE, üretimde kullanılan girdilerin fiyatlarını ölçerek, nihai ürün fiyatlarına ve manşet enflasyona ilişkin ipuçları veriyor. ABD Merkez Bankası (Fed), ÜFE de dahil olmak üzere tüm enflasyon göstergelerini takip ediyor.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste... Turizmciler yaza hazırlanıyor! Milyonlarca turiste...
ABD petrol fiyatı tahminini revize ettiABD petrol fiyatı tahminini revize etti
Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Kızların resimlerini de görüyoruz, çaktırma'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

'Haziran ayında bir müjdemiz olacak'

Sigarada ÖTV artışı!

Sigarada ÖTV artışı!

İptaller altını vurdu: Üretim durdu

İptaller altını vurdu: Üretim durdu

Akaryakıtta çifte indirim

Akaryakıtta çifte indirim

Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Turizmde ‘normalleşme’ genelgesi: Sosyal mesafeli tatil başlıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

Dünyanın en zengin 10 insanının serveti, Covid-19'a rağmen 76 milyar dolar arttı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

Rusya Merkez Bankası'ndan rekor döviz satışı

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

BDDK'nın swap adımları piyasalara nasıl yansıyor?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İngiltere resesyona doğru ilerliyor

İngiltere resesyona doğru ilerliyor

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

ABD petrol fiyatı tahminini revize etti

Rusya'da otomobil satışları tarihi düşüş kaydetti

Rusya'da otomobil satışlarında tarihi düşüş

Putin: Rusya’da ücretli izin bitiyor, çalışanlar işe dönüyor

Ücretli izin bitiyor!

İtalya'da sanayi üretimi Kovid-19 etkisiyle martta yüzde 28,4 düştü

İtalya’da son 30 yılın en büyük düşüşü

Amerikan lüks mağaza zinciri Neiman Marcus Group konkordato başvurusu yaptı

Perakende devi koronavirüse yenildi

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.