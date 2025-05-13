FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya

ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredilere olan talep zayıfladı

ABD Merkez Bankası (Fed), 2025'in ilk çeyreğinde her ölçekteki firmaya yönelik ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını, kredi talebinin ise zayıfladığını bildirdi.

ABD'de yılın ilk çeyreğinde ticari kredilere olan talep zayıfladı

Fed, bankaların kredi verme uygulamalarına ilişkin "Kıdemli Kredi Yetkilisi Görüş Anketi" raporunu yayımladı.

ABD'deki 70 yerli banka ile 19 yabancı banka şubesinden alınan yanıtlarla hazırlanan raporda, işletmelere verilen kredilerle ilgili olarak anket katılımcılarının ilk çeyrekte her ölçekteki firmaya yönelik ticari ve sınai kredilerde kredi standartlarının sıkılaştığını ve kredi talebinin zayıfladığını bildirdiği aktarıldı.

Raporda, hane halkına verilen kredilerde de bankaların konut kredilerinin çoğu kategorisinde kredi standartlarının temelde değişmediğini ancak kredi talebinin zayıfladığını belirttiği kaydedildi.

Kredi kartları için standartların sıkılaştırıldığı, otomobil ve diğer tüketici kredilerinde ise standartların temelde aynı kaldığı belirtilen raporda, kredi kartı ve diğer tüketici kredilerine yönelik talebin zayıfladığı, otomobil kredileri için ise değişmediği ifade edildi. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Hissenet
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Türkiye'nin ilk uçan arabası! Artık İstanbul semalarında olacakTürkiye'nin ilk uçan arabası! Artık İstanbul semalarında olacak
Bakan Şimşek Londra'da temaslarda bulunacak!Bakan Şimşek Londra'da temaslarda bulunacak!

Anahtar Kelimeler:
kredi abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Abdullah Öcalan’ın durumu ile ilgili 3 farklı senaryo!

Abdullah Öcalan’ın durumu ile ilgili 3 farklı senaryo!

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Acı haber geldi

Günlerdir yoğun bakımdaydı! Acı haber geldi

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

100 bin TL ile kurdu! Siparişlere yetişemiyor, üretip satıyor

Altın yatırımcıyı hareketlendirdi, kuyumcu 'satışlar yoğunlaştı' dedi

Altın yatırımcıyı hareketlendirdi, kuyumcu 'satışlar yoğunlaştı' dedi

Bedava olunca kuyruk uzadı da uzadı!

Bedava olunca kuyruk uzadı da uzadı!

Zam geliyor, tarih belli oldu! Tabela değişiyor

Zam geliyor, tarih belli oldu! Tabela değişiyor

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.