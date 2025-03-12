FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'den kritik veriler geldi! Beklentilerin altında arttı

ABD'den kritik veriler geldi! Beklentilerin altında arttı

12.03.2025 16:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel piyasalarda gözler ABD'de açıklanacak enflasyon verisine çevrilmişti. ABD'de enflasyon yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

ABD'den kritik veriler geldi! Beklentilerin altında arttı

ABD'den piyasaların merakla beklediği veriler geldi. ABD'de enflasyon şubatta yavaşladı. Buna göre ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta aylık bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 2,8 ile beklentilerin altında arttı.

a1

ABD Çalışma Bakanlığı, şubat ayına ilişkin tüketici enflasyonu verilerini açıkladı. Buna göre, Amerikalı tüketicilerin yaşam maliyeti, şubatta bir önceki aya kıyasla yüzde 0,2 yükseldi. Piyasa beklentileri enflasyonun aylık yüzde 0,3 olması yönündeydi. TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,5 artmıştı. Ülkede TÜFE, şubatta yıllık bazda ise yüzde 2,8 arttı. Bu dönemde yıllık enflasyonun yüzde 2,9 olması öngörülüyordu. TÜFE, ocakta yıllık yüzde 3 artmıştı.

a2

TÜFE'DEKİ AYLIK ARTIŞIN NEREDEYSE YARISI BARINMA MALİYETLERİNDEN KAYNAKLANDI

Söz konusu dönemde barınma maliyetleri, aylık yüzde 0,3 artışla önceki aya kıyasla yavaşlamasına rağmen TÜFE'deki aylık artışın neredeyse yarısını oluşturdu. Barınma kalemi yıllık bazda da yüzde 4,2 yükseldi.

Aynı dönemde enerji fiyatları, benzin kalemindeki düşüşe rağmen elektrik ve doğal gaz kalemlerindeki artışın etkisiyle aylık yüzde 0,2 arttı. Enerji maliyetleri yıllık bazda ise yüzde 0,2 geriledi.

Enerji kalemi altındaki benzin fiyatları şubatta aylık yüzde 1 ve yıllık yüzde 3,1 azaldı. Gıda fiyatları da bu dönemde aylık yüzde 0,2 ve yıllık yüzde 2,6 yükseldi.

a3

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA BEKLENTİLERİN ALTINDA GERÇEKLEŞTİ

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek TÜFE, şubatta aylık yüzde 0,2 ve yıllık 3,1 artış kaydetti. Çekirdek enflasyonun aylık bazda yüzde 0,3, yıllık bazda ise yüzde 3,2 olması öngörülüyordu. Çekirdek TÜFE, ocakta aylık yüzde 0,4 ve yıllık yüzde 3,3 artmıştı. Böylece, çekirdek enflasyon yıllık bazda Nisan 2021'den bu yana en düşük seviyesini kaydetti.(AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Canlı Borsa
O ülkede çelik sektöründen uyarı! 'ABD'nin gümrük vergilerinin zarar verici sonuçları olacak'O ülkede çelik sektöründen uyarı! 'ABD'nin gümrük vergilerinin zarar verici sonuçları olacak'
Almanya'da kimya-ilaç endüstrisi toparlanamıyorAlmanya'da kimya-ilaç endüstrisi toparlanamıyor
Anahtar Kelimeler:
Enflasyon abd
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Trafikte yeni dönem... Bakan Yerlikaya motosiklet düzenlemesini duyurdu: Cezalar katlanacak! 186 bin TL'ye çıkıyor...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Küçükkaya'dan tepki! İki tarafı da eleştirdi...

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Kasko ücretini bile geçti, fiyat artışları gündemde!

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Erdoğan'dan emekli ikramiyesi yanıtı: Daha ne olacak?

Para transferinde 'diğer' seçeneğine dikkat! 'Ceza' detayını açıkladı

Para transferinde 'diğer' seçeneğine dikkat! 'Ceza' detayını açıkladı

Ev ve arsalar yarı fiyatına satıldı! 650 bin euro buhar oldu

Ev ve arsalar yarı fiyatına satıldı! 650 bin euro buhar oldu

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

Bahar Fırsatları başladı! İşte %50'yi aşan indirimleriyle öne çıkan markalar

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.