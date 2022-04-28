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ABD ekonomisi ilk çeyrekte sürpriz yaptı

28.04.2022 16:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD ekonomisi ilk çeyrekte analistlere büyük sürpriz yaptı. Bu yılın ilk çeyreğinde beklentilerin aksine yüzde 1,4 daraldı.

ABD ekonomisi ilk çeyrekte sürpriz yaptı

ABD Ticaret Bakanlığı, ocak-mart dönemine ait Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı. İlk çeyrekte büyümenin yavaşlaması beklenirken daralma ile karşı karşıya kalındı. Enflasyonun son 40 yılın en yüksek seviyesine çıktığı ABD'de ilk çeyrekte GSYH geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1,4 daraldı. Ekonomistler ise yüzde 1,0-1,1 büyüme bekliyorlardı.

GEÇEN YIL YÜZDE 5,7 BÜYÜMÜŞTÜ

Ülke ekonomisi, 2021'in son çeyreğinde yüzde 6,9 büyürken, toparlanmanın etkisiyle geçen yıl genelinde yüzde 5,7 ile 1984'ten bu yana en güçlü büyümeyi kaydetmişti.

Bu dönemde ABD ekonomisindeki daralmada, özel stok yatırımları, ihracat, federal kamu harcamaları ve eyalet ile yerel kamu harcamalarındaki azalma etkili oldu.
Aynı dönemde ithalat ise artış gösterdi. Kişisel tüketim harcamaları, konut dışı sabit yatırımlar ve konut sabit yatırımları bu dönemde artış gösteren kalemler oldu.

Yılın ilk çeyreğinde kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi ise yüzde 7 arttı. Gıda ve enerji harcamalarının hesaplama dışı tutulduğu çekirdek kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksi de bu dönemde yüzde 5,2'lik artış kaydetti.
Söz konusu verinin bu dönemde yüzde 5,4 artması bekleniyordu.

Analistler, ilk çeyrekte Kovid-19 vakalarındaki artışın ekonomik faaliyeti kesintiye uğratmasının ve dış ticaret açığındaki artışın ABD ekonomisindeki daralmada etkili olduğunu belirtti.

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