ABD ekonomisi ilk çeyrekte yüzde 1.5 daraldı

ABD ekonomisi yılın ilk 3 ayında tüketici ve şirketlerin harcamalarını artırmasına rağmen tahminlerden fazla daraldı.

Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre ilk çeyreğe ilişkin büyüme verisi yıllıklandırılmış bazda yüzde 1.4 daralmadan yüzde 1.5 daralmaya revize edildi.

Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin medyan tahmini ekonomik daralmanın yüzde 1.3 olması yönündeydi. Kişisel tüketim harcamaları yüzde 2.7'den yüzde 3.1'e yukarı yönde revize edildi. Beklenti yüzde 2.8'di.

Ekonomi böylece pandeminin başladığı 2020 yılının 2. çeyreğinden beri ilk kez daraldı.

Dış ticaret açığının genişlemesi ve ithalatın artması ekonomik daralmada etkili oldu.

