ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? Piyasalar o rakamları bekliyor...

Dünya piyasasının gözü kulağı ABD enflasyon oranlarına çevrildi. FED faizi, ABD enflasyon oranlarına göre şekillenecek. Bu durum doları yakından etkileyecek. Peki ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...
ABD enflasyon rakamları henüz açıklanmadı.
Eylül ayı ABD enflasyon rakamları yarın (13 Ekim) açıklanacak.
Veriler, 15.30'da duyurulacak.
ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklanmıştı.
ABD Başkanı Joe Biden enflasyon rakamlarıyla ilgili, 'mücadele zaman alacak' dedi.
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