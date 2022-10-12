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ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? Piyasalar o rakamları bekliyor...

12.10.2022 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Amerika ekonomisinin dünya piyasaları üzerinde büyük etkisi bulunuyor. Dolayısıyla dünya piyasası Amerika FED faiz kararı, enflasyon oranlarını sıkı takip ediyor. ABD enflasyon oranlarının açıklanmasına sayılı saatler kaldı. Peki ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? Piyasalar o rakamları bekliyor...

Dünya piyasasının gözü kulağı ABD enflasyon oranlarına çevrildi. FED faizi, ABD enflasyon oranlarına göre şekillenecek. Bu durum doları yakından etkileyecek. Peki ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? İşte merak edilenler...

ABD ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD enflasyon rakamları henüz açıklanmadı.

ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? Piyasalar o rakamları bekliyor...

Eylül ayı ABD enflasyon rakamları yarın (13 Ekim) açıklanacak.

ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? Piyasalar o rakamları bekliyor...

Veriler, 15.30'da duyurulacak.

ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? Piyasalar o rakamları bekliyor...

NE OLMUŞTU?

ABD'de ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 8,3 olarak açıklanmıştı.

ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? Piyasalar o rakamları bekliyor...

ABD Başkanı Joe Biden enflasyon rakamlarıyla ilgili, 'mücadele zaman alacak' dedi.

ABD enflasyon rakamları (oranları) açıklandı mı? ABD enflasyon rakamları (oranları) ne zaman açıklanacak? Piyasalar o rakamları bekliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Enflasyon faiz abd
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