ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak? Eylül 2022 ABD enflasyon beklentisi

ABD eylül ayı enflasyon rakamı milyonların gündeminde yer alıyor. ABD'de enflasyon rakamları ağustos ayında gerilemişti. Şimdi ise gözler, ABD eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte Eylül 2022 ABD enflasyon beklentisi...

ABD EYLÜL ENFLASYON RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ABD eylül ayı enflasyon rakamlarının 13 Ekim Perşembe günü açıklanacağı tahmin ediliyor.

AĞUSTOS'TA GERİLEMİŞTİ!

ABD ağustos ayı enflasyonunda gerileme görülmüştü. Rakamlar yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemişti.

ABD EYLÜL AYI ENFLASYONU TAHMİN

ABD'de Eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8,1'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon rakamının, dolara olan talebi artıracağı ifade ediliyor.

