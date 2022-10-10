ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak? Eylül 2022 ABD enflasyon beklentisi

ABD eylül ayı enflasyon rakamı milyonların gündeminde yer alıyor. ABD'de enflasyon rakamları ağustos ayında gerilemişti. Şimdi ise gözler, ABD eylül ayı enflasyon rakamlarına çevrildi. Peki ABD enflasyonu ne zaman açıklanacak? İşte Eylül 2022 ABD enflasyon beklentisi...
ABD eylül ayı enflasyon rakamlarının 13 Ekim Perşembe günü açıklanacağı tahmin ediliyor.
ABD ağustos ayı enflasyonunda gerileme görülmüştü. Rakamlar yüzde 8,5'ten yüzde 8,3'e gerilemişti.
ABD'de Eylül ayı enflasyonunun yıllık yüzde 8,1'e gerileyeceği tahmin ediliyor. Beklentilerin üzerinde gelebilecek bir enflasyon rakamının, dolara olan talebi artıracağı ifade ediliyor.
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