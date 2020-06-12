FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ekonomiyi yeniden durduramayız

ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ekonomiyi yeniden durduramayız

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 09:59 | Son Güncelleme

ABD Hazine Bakanı Mnuchin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalga endişelerine ilişkin "Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." dedi.

ABD Hazine Bakanı Mnuchin: Ekonomiyi yeniden durduramayız

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin, katıldığı bir televizyon programında, ABD ekonomisinde bu yılın 3'üncü ve 4'üncü çeyreklerinde bir toparlanmanın öngörüldüğünü aktardı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ikinci dalganın olması halinde nasıl bir yol izleneceğine ilişkin soru üzerine Mnuchin, "Ekonomiyi yeniden durduramayız. Ekonomiyi durdurursanız daha fazla zarara neden olacağını öğrendiğimizi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Mnuchin, salgının ekonomik etkilerine karşı hazırlanan 3 trilyon dolarlık destek paketini anımsatarak, bunun sadece yaklaşık 1,6 trilyon dolarının kullanıldığını, önümüzdeki aylarda 1 trilyon doların daha ekonomiye aktarılacağını anlattı.

Hazine Bakanı Mnuchin, ekonominin ihtiyaç duyması halinde Kongre'den ilave mali destek talep edilebileceğini ifade etti.

New York borsası, Kovid-19 salgınında ikinci dalgaya ilişkin endişelerle güne düşüşle başlamıştı. ABD medyasında yer alan haberlere göre, Texas, Florida ve California gibi eyaletlerde Kovid-19 vakalarında artış kaydedilmişti.

Öte yandan, ABD Merkez Bankasının (Fed) dün yaptığı açıklamada, Kovid-19 krizinin yakın dönemde ekonomik faaliyet, istihdam ve enflasyon üzerinde baskı yaratmaya devam edeceği ve orta vadede ekonomik görünüm üzerinde önemli riskler oluşturduğu vurgulanmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştüBakırköy'de korkunç anlar! Otomobil, metro hattına böyle düştü
İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği! İŞKUR'dan işsiz kalan vatandaşlara 2354 TL maaş desteği!
ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldıABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Kırıkkale'de 'gaz kokusu' paniği! Vatandaşlar sokağa döküldü

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Öyle bir hilesi varmış ki... İşte ayırt etme yöntemi!

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Bunu yapanın evi satılmayacak

Bunu yapanın evi satılmayacak

Kıdem tazminatında yeni dönem

Kıdem tazminatında yeni dönem

Artık ücret alınmayacak!

Artık ücret alınmayacak!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Tekstil devi tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Tekstil devi tarihinde ilk kez zarar açıkladı

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Çapalama makine modelleri ve fiyatları

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

WhatStats ile Whatsapp'ta kimsenin gizlisi saklısı kalmadı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de tüketici güveni haziranda arttı

ABD'de tüketici güveni haziranda arttı

İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 20,4 daraldı

İngiliz ekonomisi nisanda yüzde 20,4 daraldı

Japonya'da 'ekonomik gözlemler' son 11 yılın düşüğünde

Japonya'da 'ekonomik gözlemler' son 11 yılın düşüğünde

Covid-19 nedeniyle zarar edeceğini açıklayan Starbucks 400 şubesini kapatıyor

Kahve devinden kötü haber!

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

ABD'de enflasyon beklentilerin altında kaldı

İngiliz restoran zinciri 3 bin kişiyi işten çıkaracak

3 bin kişiyi işten çıkaracak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.