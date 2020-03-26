FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Dünya
  4. ABD'nin 2 trilyon dolarlık bütçeli koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti

ABD'nin 2 trilyon dolarlık bütçeli koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti

DÜNYA HABERLERİ  | 26.03.2020 10:15 | Son Güncelleme

ABD Senatosu hükümetin işsizlere ve koronavirüsten etkilenen sektörlere yardım etmek için hazırladığı 2 trilyon dolarlık bütçeli yardım paketini oybirliğiyle kabul etti.

ABD'nin 2 trilyon dolarlık bütçeli koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti

Sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve teklif 96 kabul ve sıfır red alarak oybirliğiyle kabul edildi.

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.

ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte koronavirüs nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.

ABD koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'nın ardından üçüncü sıradayken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD'nin koronavirüsün yeni yayılma merkezi haline geleceğini öngörmüştü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü ABD'de bir Türk vatandaşı Kovid-19 nedeniyle öldü
Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirmeFitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme
Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?Pasaport harcı 2020 ne kadar? Pasaport harcı 2020 zammı ne kadar oldu?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Senatosu, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

Paylaşımları olay oldu: Düş ateş bırak yakamı

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

İçişleri Bakanlığı'ndan yeni koronavirüs genelgesi

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

1999 Öncesi girişi olanlara büyük müjde!

Bazı tütün ürünlerindeki ÖTV oranları artırıldı

Bazı tütün ürünlerindeki ÖTV oranları artırıldı

3 kamu bankasından kredi desteği

3 kamu bankasından kredi desteği

Dolar güne hareketli başladı... İşte ilk rakamlar

Dolar güne hareketli başladı... İşte ilk rakamlar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Faiz oranını sıfıra indirdi!

Faiz oranını sıfıra indirdi!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Bu ülkelere kimlikle girilebilecek

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Balina kusmuğu bulan balıkçılar zengin oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'de üst düzey CEO'lar borsa çökmeden önce 9,2 milyarlık satış yaptı

ABD'de üst düzey CEO'lar borsa çökmeden önce 9,2 milyarlık satış yaptı

Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme

Fitch'ten Türk katılım bankaları için değerlendirme

IMF'den bu yıl için küresel resesyon uyarısı

IMF'den küresel resesyon uyarısı

OECD: Koronavirüsün yarattığı ekonomik kriz şimdiden 2008 finansal krizinden daha büyük

'Virüsün yarattığı etki 2008 finansal krizinden daha büyük'

İngiltere’de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor! 135 bin çalışanı var

İngiltere'de restoran zincirleri kapısına kilit vuruyor

CVS, ABD'de koronavirüsle mücadeleye destek için 50 bin yeni çalışan alımı yapacak

ABD'li eczane zinciri duyurdu: 50 bin kişi alınacak

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.