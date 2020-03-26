ABD'nin 2 trilyon dolarlık bütçeli koronavirüs yardım paketi Senato'dan geçti

Sert tartışmaların ardından normalde ciddi karar ayrılıklarının yaşandığı Senato bu karar üzerinde uzlaştı ve teklif 96 kabul ve sıfır red alarak oybirliğiyle kabul edildi.
Gazetecilerin sorularını yanıtlayan ABD Başkanı Donald Trump teklifi masasına ulaştığı anda imzalayacağını söyledi.
ABD tarihinin en büyük yardım paketi olabilecek teklifte koronavirüs nedeniyle ağır şekilde etkilenen sektörlere 500 milyar dolar tutarında fon ayırırken milyonlarca ABD'li aileye 3,000 dolar yardım yapılacak.
ABD koronavirüs vaka sayısında Çin ve İtalya'nın ardından üçüncü sıradayken Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ABD'nin koronavirüsün yeni yayılma merkezi haline geleceğini öngörmüştü.
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