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  4. ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 52,9 arttı

ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 52,9 arttı

DÜNYA HABERLERİ  | 18.09.2020 17:47 | Son Güncelleme

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

ABD'nin cari açığı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 52,9 arttı

ABD Ticaret Bakanlığı, 2020 yılı nisan-haziran dönemine ilişkin cari işlemler dengesi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin cari işlemler açığı, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 52,9 artarak 170,5 milyar dolar oldu.

Kovid-19 salgınının ekonomik etkileri sonucu 2008'in üçüncü çeyreğinden bu yana en yüksek seviyeye ulaşan cari açık verisine ilişkin piyasa beklentisi, 157,9 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'de yılın ilk çeyreğine ait cari açık verisi de 104,2 milyar dolardan 111,5 milyar dolara revize edildi.

Ülkenin cari açığının gayrisafi yurt içi hasılaya (GSYH) oranı ise bu dönemde yüzde 3,5 olarak hesaplandı. Bu oran yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,1 olarak kaydedilmişti.

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