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ABD'nin ham petrol stokları azaldı

09.12.2021 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta önceki haftaya göre 200 bin varil azaldı. Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 27 Kasım-3 Aralık haftasında 100 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 154 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkede ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 200 bin varil (yüzde 0,1) azalarak yaklaşık 432 milyon 900 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 2 milyon varil artacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 1 milyon 700 bin varil (yüzde 0,3) azalışla 600 milyon 900 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde, ABD'nin benzin stokları 3 milyon 900 bin varil (yüzde 1,8) artışla 219 milyon 300 bin varile yükseldi.

PETROL ÜRETİMİ ARTTI

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta önceki haftaya göre günlük ortalama 105 bin varil azalarak 6 milyon 499 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 434 bin varil azalarak 2 milyon 270 bin varil oldu.

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Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 27 Kasım-3 Aralık haftasında 100 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 154 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın Kasım 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl ortalama 11 milyon 130 bin varil, gelecek yıl ise 11 milyon 900 bin varil olması bekleniyor. (AA)

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